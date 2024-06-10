LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezunları İçin Beyaz Önlük ve Yemin Töreni Düzenlendi

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için mesleki yemin töreni düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2023-2024 akademik yılı mezunları için Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni gerçekleşti. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Serin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşması ile başladı.