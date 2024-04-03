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LAÜ'de 'Dişçinin Korkusu' Konulu Belgesel ve Söyleşi Büyük İlgi Gördü

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LAÜ'de Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın Katılımıyla 'Dişçinin Korkusu' Konulu Etkinlik: Zihinsel Engellilerin Diş Sağlığı İçin Yenilikçi Çözümler Paylaşıldı
LAÜ'de 'Dişçinin Korkusu' Konulu Belgesel ve Söyleşi Büyük İlgi Gördü

LAÜ’de “Dişçinin Korkusu” konulu belgesel ve söyleşi gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Diş Hekimliği Fakültesi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezine bağlı Diş Hekimliği Kulübü tarafından “Dişçinin Korkusu” konulu belgesel ve söyleşi düzenlendi.

“Dişçinin Korkusu ” konulu söyleşiye bugüne kadar 57 bin kilometre yol kat ederek, 45 bin zihinsel engelliye ulaşan ve zihinsel engellilerin diş sağlığı için çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Ertuğrul Sabah katılım gösterdi.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen belgesel gösteriminin ardından Sabah, 2001 yılında İzmir'de Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği'ni kurması ile gönüllü genç diş hekimlerinden oluşan Derneğin, Türkiye'de ev ya da engelli yurtlarına bağlı yaşayan zihinsel engelliler için geliştirdiği sistemle, diş tedavisini hastaların ayağına götürmüş olduğunu belirtti. Sabah ayrıca dernek aracılığıyla, zihinsel engelli hastaların ağız ve diş muayenelerini yapmak ve gerekli tedavi yöntemlerini uygulamak için tam donanımlı seyyar diş hekimliği üniteleri geliştirildiği bilgisini katılımcılarla paylaştı.

  1. sonunda Sabah, hizmeti hastaların ayağına götüren ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bu sistem sayesinde, kanal tedavisinden dolgu yapımına kadar birçok işlem yapılabildiğini ve hastalara diş fırçalama eğitimleri vererek yapılan tedavinin sürdürülebilir olmasının sağlandığını ifade etti.
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