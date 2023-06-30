  • BIST 5.759,11
  • Altın 1606.592
  • Dolar 26.0538
  • Euro 28.4219
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı… Dikkat, sakın böyle uyumayın!

LAÜ’de Kısa Öykü Yarışması düzenlendi

» »
LAÜ’de Kısa Öykü Yarışması düzenlendi
LAÜ’de Kısa Öykü Yarışması düzenlendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından “Kısa Öykü Yarışması düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda ödül töreninin de gerçekleştiği Kısa Öykü Yarışması, ‘’Hemşirelik Bakım Deneyimim’’ teması ile yapıldı.

  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci’nin sorumluluğunda, düzenlenen yarışmanın amacı ile ilgili bilgi veren Bahçeci şunları kaydetti; Bu etkinliği gerçekleştirme amacımız; günümüzde hemşirelerin vermiş olduğu bakımları deneyimlemiş ve bu bakımlardan memnun kalmış öğrencilerin öykülerini gündeme getirerek memnun kalınan bakım deneyimlerinin farkındalığını sağlamaktı. Bununla birlikte farklı bölümlerden de öğrencilerin katılımını da destekleyip üniversitemizin bütününü kapsayan bir etkinlik oluşturmak istedik.

  Yarışmaya Hemşirelik, Eczacılık ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinden katılım sağlandı. Kısa öykü yarışmasına katılan öyküleri Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Turgay Akalın, Eralp Adanır, Altay Burağan jüri olarak değerlendirdi.

   Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciliği Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rukeme Egbelughe, ikinciliği Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Lilian Mutindi Ndambuki üçüncülüğü ise Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Chinedu Okezie almaya hak kazandı.

   Katılımcıların yanında jüri üyelerinden Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Turgay Akalın’ın  katılım gösterdiği törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve diğer ödüller takdim edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tangram Etkinliği düzenlendi04 Haziran 2023 Pazar 16:24
  • LAÜ öğrencilerinden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne destek kermesi01 Haziran 2023 Perşembe 16:04
  • LAÜ'de "Acil Müdahale Canlandırmaları" yapıldı30 Mayıs 2023 Salı 16:39
  • LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kenti’ni İnceledi28 Mayıs 2023 Pazar 12:32
  • LAÜ’de “Bağımlılık” paneli düzenlendi25 Mayıs 2023 Perşembe 14:25
  • LAÜ Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 100'e girdi23 Mayıs 2023 Salı 15:26
  • Çevre Bilimleri alanında dünyada ilk 100'e giren LAÜ’den büyük başarı23 Mayıs 2023 Salı 15:23
  • LAÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği konuşuldu21 Mayıs 2023 Pazar 20:17
  • 8. LAÜ Psikoloji Günleri: “Çevre ve İnsan” temasıyla yapıldı19 Mayıs 2023 Cuma 20:13
  • Turizm profesyonelleri LAÜ öğrencilerine sektörle ilgili deneyimlerini aktardı17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti