LAÜ’de Kısa Öykü Yarışması düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından “Kısa Öykü Yarışması düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda ödül töreninin de gerçekleştiği Kısa Öykü Yarışması, ‘’Hemşirelik Bakım Deneyimim’’ teması ile yapıldı.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci’nin sorumluluğunda, düzenlenen yarışmanın amacı ile ilgili bilgi veren Bahçeci şunları kaydetti; Bu etkinliği gerçekleştirme amacımız; günümüzde hemşirelerin vermiş olduğu bakımları deneyimlemiş ve bu bakımlardan memnun kalmış öğrencilerin öykülerini gündeme getirerek memnun kalınan bakım deneyimlerinin farkındalığını sağlamaktı. Bununla birlikte farklı bölümlerden de öğrencilerin katılımını da destekleyip üniversitemizin bütününü kapsayan bir etkinlik oluşturmak istedik.

Yarışmaya Hemşirelik, Eczacılık ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinden katılım sağlandı. Kısa öykü yarışmasına katılan öyküleri Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Burak Gökbulut, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Turgay Akalın, Eralp Adanır, Altay Burağan jüri olarak değerlendirdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden birinciliği Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rukeme Egbelughe, ikinciliği Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Lilian Mutindi Ndambuki üçüncülüğü ise Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Chinedu Okezie almaya hak kazandı.

Katılımcıların yanında jüri üyelerinden Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Turgay Akalın’ın katılım gösterdiği törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve diğer ödüller takdim edildi.