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LAÜ’de Makine Öğrenimi Uygulama Alanları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka’ konulu seminer düzenlendi

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LAÜ’de Makine Öğrenimi Uygulama Alanları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka’ konulu seminer düzenlendi
LAÜ’de Makine Öğrenimi Uygulama Alanları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka’ konulu seminer düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Kulübü tarafından “Makine Öğrenimi Uygulama Alanları ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka’ konulu seminer dizisi gerçekleştirildi.

Tüm alanlarda olduğu gibi diş hekimliği için de oldukça önemli olan inovatif düşünmeye yönelik yeni bir perspektif kazandırma amacıyla düzenlenen seminere Diş Hekimliği öğrencileri yoğun katılım gösterdi.

Etkinlik çerçevesinde uzun süredir yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışan, bilgisayar mühendisi Nurullah Akkaya, makine öğrenimine dair genel prensiplerle günümüzde hangi alanlarda çalışmaların yürütüldüğüne dair bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Yapay zeka ile uğraşmaya başlayan Dr. Dt. Çağla Sin Akkaya ise, yapay zekanın diş hekimliğindeki kullanım alanları, yürütülen projeler ve geliştirilmesi hedeflenen süreçlerle, Türk toplumunun yapay zeka çalışmalarındaki yeriyle ilgili katılımcıları aydınlattı.

Seminer dizisi katılımcıların sorularının yanıtlanması ile tamamlandı.

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