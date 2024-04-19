LAÜ’de öğrenci kulüpleri tarafından birçok aktivite düzenleniyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı öğrenci kulüpleri tarafından yıl içerisinde bir dizi etkinlik düzenleniyor. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen kulüpler, spor aktiviteleri, tarihi yerlere gezi düzenlenmesi, yöresel dansların sergilenmesi, ülke tanıtımları gibi birçok aktivite gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından Yoga eğitmeni Pınar Tulay eşliğinde Yoga Etkinliği düzenlenerek her seviyeye uygun yoga hakkında bilgi verildi.

Sevimli Patiler Kulübü tarafından ise hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan dostlarımıza bağış toplamak amacıyla Sinema Gecesi düzenlendi. Hachi: Bir Köpeğin Hikâyesi adlı film gösteriminin yapıldığı yardım etkinliğinde hayvan sevgisine dikkat çekildi.

Satranç Kulübü tarafından da at binme, satranç oynama, sosyalleşme ve doğayla iç içe olmak adına Lefke At Çifliği’ne gezi düzenlendi. Düzenlenen gezide öğrenciler Lefke’nin doğal güzellikleri arasında açık hava ortamında satranç oynama keyfine vardılar.

Mimarlık ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen Eskiz Etkinliğinde bir araya gelen öğrenciler doğa temasının belirlenmesi ve neler çağrıştırdığı konulu çalışmaları yaptılar. Ayrıca kulüp tarafından “Soyut Düşünce: Tasarım Sanatı” adlı film gösterimi yapılarak sadece mimarlık öğrencilerine değil diğer bölümlerdeki öğrenci arkadaşlarına da hitap eden bir sinema etkinliği düzenlediler.