LAÜ’de “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı düzenlendi.

“Sağlıkta Dijitalleşme ve Yapay Zeka Uygulamaları” konferansı yoğun katılım ile LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansta açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve KKTC’den çok sayıda konuşmacı sağlıkta gelişen teknoloji ile yaygınlaşan dijitalleşme ve sağlık bilimlerinde farklı yapay zeka uygulamaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Konferansta çok sayıda uzman katılımcı sunum yaptı.

Konferansta konuşmacılar sırasıyla, Doç. Dr. Ali Murat Koç – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) – Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları: Avantaj mı? Risk mi?, Dr. Mecit Yüzkat – Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Üyesi – Yapay Zekâ ile Tıbbi Görüntüleme ve Tanı, Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin (Güven Çayyolu Tıp Merkezi İdari Direktörü, Ankara)-Dijitalleşme ile Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü: Hastasız Hastane Olur mu? Av. Emre Yağmuroğlu- Uzm. Dr. Elşen Mulazimoğlu (KVKK Yönetim Kurulu Üyeleri, KKTC)- KKTC Kişisel Verilerin Korunması Yasası (KVKK) ve uygulanması, Prof. Dr. Ela Tarakçı (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi)- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm, Prof. Dr. Yeliz Yeşilada (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Böl. KKTC)- Autism Detection Using Eye tracking and Machine Learning on the Web., Doç. Dr. Emil Mammadov (Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, KKTC)- Experimental and Surgical Applications of 3D Printing konularında sunumlar yaptılar.