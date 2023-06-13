LAÜ’den “Yılın En İyi Ceviz Macunu” yarışmasına katkı

Lefke Bölgesi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen ve Lefke bölgesinin kültürünü yansıtan etkinliklere üniversite olarak her türlü desteği veren Lefke Avrupa Üniversitesi bu yıl da Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanı taşıyan Lefke’de her yıl Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle bu yıl 13.sü düzenlenen Ceviz Festivali’ne katkıda bulundu.



Bu bağlamda Ceviz Festivali programı çerçevesinde gerçekleşen “Yılın En İyi Ceviz Macunu” yarışmasına destek veren LAÜ, geçen yıl hayatını kaybeden ülkenin Gastronomi kültürüne emek vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına katkı koyan Kıbrıs’lı Şef ve ayni zamanda LAÜ Gastronomi Bölümü’nde akademisyenlik yapmış merhum Ünlü Şef Zihni Türksel anısı için düzenlenen organizasyona katkı koydu.



Adanın tanınmış çok değerli gastronomi duayenleri, Mustafa Şah, Selcan Oyal, Ali Damdelen, Selim Yeşilpınar ve merhum Ünlü Şef Zihni Türksel’in kıymetli eşi Sevil Türksel’in jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmada Yılın En İyi Ceviz Macunu olmaya aday birbirinden lezzetli macunlar tadıldı. Lefke Turizm Derneği Binası’nda gerçekleşen yarışmada LAÜ Gastronomi Bölümü akademisyeni Selcan Oyal önderliğinde LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri de organizasyonda görev alarak yarışmaya katkı koydular.