Lavrov: Yabancı silahlı güçler, Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinden derhal çıkmalı

İsrail ve İran arasında Suriye'nin güney sınırlarında yaşanan gerilimin sürmesi sonrası Moskova, Washington ve Tahran arasında bu konuyla ilgili bir mutabakat sağladı.

İsrail ve İran arasında Suriye'nin güney sınırlarında yaşanan gerilimin sürmesi sonrası Moskova, Washington ve Tahran arasında bu konuyla ilgili bir mutabakat sağladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün başlayan '3. Primakov Okumaları Forumu'nda konuşan Lavrov, "Suriye'de İran ve İsrail arasında yaşanan cepheleşme nedeniyle Rusya, ABD ve Ürdün arasında güneybatı gerilimi azaltma bölgesi ile ilgili bir anlaşma yapıldı. İsrail'e görüşmeler sırasında bu anlaşma hakkında bilgi verildi. Anlaşmaya göre güneybatı gerilimi azaltma bölgesinde istikrar sağlanmalı ve Suriyeli olmayan tüm güçler bu bölgeden çıkarılmalı" dedi.

Sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydeden Lavrov, bu konuyu ABD'li ve Ürdünlü meslektaşlarıyla istişare etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Suriyeli bir kaynak, dün Sputnik'e yaptığı açıklamada, Tanf bölgesi de dahil olmak üzere Suriye'nin güney sınırlarının Şam'ın kontrolüne geçmesi yönünde mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu da, Rusya ve İsrail'in Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye hükümet güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.