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Lazer teknolojisi saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

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Arkeologlar, göz önünde saklanan eski yerleşim yerlerini ortaya çıkarmak için lazer ışınlarından faydalanıyor.
Lazer teknolojisi saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

LiDAR olarak bilinen bir lazer teknolojisi, eski uygarlıkların 3 boyutlu görüntülerini oluşturarak arkeolojiyi dönüştürüyor.

Işık algılama ve menzil belirlemenin kısaltması olarak kullanılan LiDAR, zemine, kalın, derin orman örtüsünü delip geçen binlerce lazer darbesi gönderiyor. Bu da araştırmacılara bitki örtüsünün altındaki insan yapımı yapıları ortaya çıkaran üç boyutlu haritalar sağlıyor.

Business Insider’ın haberine göre, bir Maya şehrinden Amazon’un derinliklerindeki karmaşık köylere kadar en gelişmiş LiDAR teknolojisiyle keşfedilen ve önceden bilinmeyen tam beş uygarlık bulunuyor.

1. 2.000 YILLIK GİZLİ BİR MAYA UYGARLIĞI

Araştırmacılar, lazer darbeleri kullanarak Kuzey Guatemala’da yaklaşık 1.000 arkeolojik alana sahip 2.000 yıllık bir Maya uygarlığı tespit etti.

Bölgenin topografik haritalarından, uygarlığın 650 mil kareye yayılmış 417’den fazla şehir, kasaba ve köyden oluştuğunu belirlediler.

Yerleşimde düzinelerce top sahası ve eski Mayaların seyahat etmesine izin veren 110 millik birleşik gezilebilir geçit vardı. Bulgular aralık ayında Antik Mezoamerika dergisinde yayınlandı.

2. UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN MAYA VE OLMEC TÖREN ALANI

Ekim 2021’de yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, yaşının 2.000 ila 3.000 arasında olduğunu tahmin ettikleri 478 Mezoamerikan bölgesini ortaya çıkardılar.

Siteler, Olmec ve Maya uygarlıklarının geliştiği Meksika eyaletleri Tabasco ve Veracruz’da 32.800 mil karelik bir alana yayılmıştı. Bulgu, arkeologların Olmec ve Maya kültürlerini birbiriyle ilişkilendirmesine yardımcı oluyor.

Çalışmada yer alan Arizona Üniversitesi’nden antropolog Takeshi Inomata, “Birkaç yıl öncesine kadar bu kadar büyük bir alanı incelemek düşünülemezdi,” diyerek LiDAR teknolojisinin “dönüştürücü” olduğunu belirtti. 

3. GUATEMALA ORMANININ ALTINDA GİZLENMİŞ 61.000 YAPI

2018’de araştırmacılar, Mayaların bir zamanlar yaşadığı Guatemala’daki Petén’in haritasını çıkarmak için lazer teknolojisini kullandı.

61.480 adet uzun süredir kayıp yol, ev temelleri, askeri surlar ve yüksek geçitler keşfettiler. Hepsi, Maya Geç Klasik Dönemi’nde M.S. 650 ve 800’e kadar uzanıyor.

Tulane Üniversitesi’nden bir antropolog olan Francisco Estrada-Belli, “Bir bütün olarak bakıldığında, teraslar ve sulama kanalları, rezervuarlar, surlar ve geçitler, Maya tarafından tüm arazileri üzerinde daha önce hayal bile edilemeyecek bir ölçekte yapılan şaşırtıcı miktarda arazi değişikliğini ortaya koyuyor.” dedi.

4. AMAZON YAĞMUR ORMANLARINDAKİ 81 KAZI İŞİ

Brezilya’nın Mato Grasso bölgesinde arkeologlar, birbirine bağlı yollar ve höyükler üzerine inşa edilmiş köyler dahil olmak üzere 81 kazı işi ile 24 alanın kanıtını bulmak için LiDAR’ı kullandılar.

Business Insider’ın haberine göre, yapılar 1250 ile 1500 yılları arasında 1 milyona kadar nüfus içeren karmaşık bir medeniyeti desteklemiş olabilir. Arkeologların “Dünya’ya oyulmuş siteler” olarak adlandırdıkları bazı jeogliflerin genişliği 400 metreyi buluyordu.

5. BOLİVYA AMAZONU’NDA GÖMÜLÜ ESKİ UYGARLIK

LiDAR, Bolivya’da 600 yıldan uzun bir süre önce Amazon yağmur ormanlarında gelişen dokuzu yeni keşif olan 26 yerleşim bölgesinin gizli kalıntılarını ortaya çıkardı.

Yerleşimler, MS. 500 ile 1.400 yılları arasında yaklaşık 1.700 mil karelik bir alanı işgal eden Casarabe kültürüne aitti. Ayrıca 72 fit uzunluğa kadar basamaklı platformlar ve konik piramitler ortaya çıkardılar.

Araştırmacılar, Nature dergisinde “Sonuçlarımız, batı Amazonia’nın Hispanik öncesi zamanlarda seyrek nüfuslu olduğu yönündeki argümanları çürütüyor” diye yazdı.

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