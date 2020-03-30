‘Lefke’ye girişler kontrollü olsun’ istemi rapor halinde getirildi

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke ilçe sınırlarına girişlerin kontrollü olması için 13 mutharın imzaladığı dilekçeyi bir rapor haline getirdi.
Kaya BRT muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçe emniyet kurulunun toplandığını açıkladı. Hazırlanan imzalı dilekçeleri detaylandırarak bir rapor haline getirdiklerini açıklayan Kaya, raporu bugün İçişleri Bakanı’na ulaştıracaklarını söyledi.
Aziz Kaya, “Bu raporu İçişleri Bakanlığı’na ulaştıracağız ve İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars raporu bugün saat bir buçukta gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’na sunacak. Oradan çıkacak kararı bekliyoruz”dedi.
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