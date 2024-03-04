Lefkoşa Girne anayolunda araç yangını

4.03.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde ciklos mevkiinde, Chara LAMBIDOU(K-58) kullanımındaki MTA 079 plakalı araç ile Girne istkametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümü, kaputu, ön çamurlukları, göğsü ve koltukları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Görsel: Arşiv
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