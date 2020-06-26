Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü çevrim içi Türkçe kursları başlıyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs’ta yaşayan ve anadili Türkçe olmayan kişilere yönelik çevirim içi (online) Türkçe eğitimi verecek.
Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz’a kadar başvuru kabul edilecek. Kurslar 6 Temmuz -16 Ağustos arasında olacak.
Ücretsiz verilecek kurslar hakkında bilgi, lefkosa@yee.org.tr e posta adresine posta göndererek veya 0392-227-31-37 telefon aranarak elde edilebilir.
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