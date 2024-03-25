Lefkoşa'da kaza... 16 Yaşındaki yayaya çarptı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
25.03.2024 tarihinde, saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Mehtap YILMAZ (K-48), yönetimindeki PN 738 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru sağdan birinci şerit içerisinde seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan E.C (E-16)'ye çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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