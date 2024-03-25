  • BIST 9229.69
  • Altın 2246.621
  • Dolar 32.1477
  • Euro 34.8605
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Lefkoşa'da kaza... 16 Yaşındaki yayaya çarptı!

» »
Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki yaya yaralandı.
Lefkoşa'da kaza... 16 Yaşındaki yayaya çarptı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

25.03.2024 tarihinde, saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Mehtap YILMAZ (K-48), yönetimindeki PN 738 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru sağdan birinci şerit içerisinde seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan E.C (E-16)'ye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK'ten önemli duyuru...25 Mart 2024 Pazartesi 14:31
  • Gönyeli'de kadına şiddet; Eşini komşusundan kıskanmış...25 Mart 2024 Pazartesi 14:17
  • Ev arkadaşına cinsel saldırıda bulundu... Cezaevi'ne gönderildi...25 Mart 2024 Pazartesi 13:56
  • 19 Yaşındaki gencin ölümüne neden oldu... Alkollü sürücü mahkemede!25 Mart 2024 Pazartesi 13:44
  • Dikkat... Yarın birçok bölge elektriksiz kalacak...25 Mart 2024 Pazartesi 13:33
  • Çalışma Bakanlığı, Polise şikayette bulundu...25 Mart 2024 Pazartesi 13:21
  • Erhürman: Yaşadığımız bu süreç, toplumun yok oluş sürecidir25 Mart 2024 Pazartesi 13:19
  • Erhürman: Sokaksa sokak Meclis'se Meclis, bu zihniyetten kurtulmalıyız25 Mart 2024 Pazartesi 13:06
  • DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan'dan Kütüphane Haftası Açıklaması25 Mart 2024 Pazartesi 12:45
  • Bazı köylerde yarın elektrik kesintisi yapılacak, işte o köyler...25 Mart 2024 Pazartesi 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti