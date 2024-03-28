Lefkoşa'da Trafik Kavgasında Kanunsuz Bıçak Kullanımı

Lefkoşa'da Trafik Tartışması Kanunsuz Bıçak Kavgası: Yaralılar ve Tutuklamalar

27 Mart 2024 tarihinde, Lefkoşa'da trafikte yaşanan bir tartışma adeta bir faciaya dönüştü. Saat 18:00 sularında meydana gelen olayda, U.K. (E-21), E.K. (E-22) ve B.B.K. (E-23) ile M.U. (E-31), K.T. (E-28) ve A.E. (E-18) arasında başlayan kavga, vahim sonuçlara neden oldu. Karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarına saldıran taraflardan biri olan K.T., aldığı darbe sonucu sağ elinin bir parmağını kırdı. Ancak bu durumla da sınırlı kalmadı. Kavga esnasında, U.K. adlı şahıs, kanunsuz olarak taşıdığı bir bıçakla M.U.'yu sağ gözünün yan kısmından yaraladı.

Olayın ardından ilgili şahıslar tutuklandı ve soruşturma başlatıldı. Kamu güvenliği ve suçun önlenmesi açısından büyük önem taşıyan bu vakayla ilgili detaylı inceleme ve adaletin sağlanması için soruşturma devam ediyor.