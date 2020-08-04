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Lübnan acı bilanço ortaya çıkıyor... Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

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Lübnan acı bilanço ortaya çıkıyor... Onlarca ölü yüzlerce yaralı var
Lübnan acı bilanço ortaya çıkıyor... Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

Lübnan acı bilanço ortaya çıkıyor... Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan'ın iç güvenlikten sorumlu kurumunun genel müdürü Abbas İbrahim, patlamanın limanda "son derece patlayıcı" maddelerin tutulduğu bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre çok sayıda kişi yaralandı ve geniş bir alanda hasar meydana geldi.

Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos, patlamayı Kıbrıs'ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.

Reuters'a konuşan bir sağlık çalışanı ve bir güvenlik kaynağı, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Lübnan Kızılhaçı, hastanelere yüzlerce yaralının götürüldüğünü, bazı kişilerin de evlerinde mahsur kaldığını açıkladı.

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