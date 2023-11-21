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Macaristan'da AP seçimleri öncesi AB Komisyonu Başkanı karşıtı afişler

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Macaristan'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için başlatılan kampanya çerçevesinde iktidar partisince gece asılan billboardlarda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macar asıllı finansçı George Soros'un oğlu Alex Soros ile birlikte resmediliyor
Macaristan'da AP seçimleri öncesi AB Komisyonu Başkanı karşıtı afişler

Macaristan'da iktidar partisi Fidesz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'i hedef alan billboardlar yayınladı.

Brüksel'in tepkisine neden olan kampanyada von der Leyen, ilk kez kişisel hedef haline getiriliyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri için başlatılan kampanya çerçevesinde iktidar partisince gece asılan billboardlarda Von der Leyen, Macar asıllı finansçı George Soros'un oğlu Alex Soros ile birlikte resmediliyor.

Resimlerin altında ise "Onların ritmine göre dans etmeyelim". sloganı yazılı.

Bazı eleştirmenler, Fidesz'in propagandasında Yahudi olan Soros'a yöneltilen rolü, 'ülkedeki antisemitizmin kanıtı' olarak değerlendiriyor. 

Fidesz Partisi ise bu iddiaları şiddetle reddediyor. 

Avrupa Parlamentosu'nun 5 yıllık dönemi için seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak. 

Von der Leyen'in selefi Jean-Claude Juncker'i George Soros ile yan yana gösteren benzer reklam panoları 2019'da Brüksel'in tepkini çekmişti. 

Fidesz, Avrupa Parlamentosu'ndaki ana merkez sağ grubu temsil eden EPP'den ihraç etmekle tehdit etmiş, bunun üzerine Fidesz, bu afişleri kaldırmıştı. 

Macar iktidar partisi Fidesz, bu hadiseden iki yıl sonra EPP'den kendi isteğiyle ayrıldı.

Brüksel, Fidesz'in izlediği politikalar nedeniyle milyarlarca euroluk AB fonlarını askıya almış durumda. 

Ancak bir yandan AB fonlarına erişim engelini kaldırmaya çalışan Başbakan Viktor Orban, cumartesi günü yaptığı açıklamada Macaristan'ın "Brüksel'de inşa edilen mevcut Avrupa modeline hayır demesi gerektiğini" söyledi.

AB içerisinde Moskova'ya yakın duruşu ile öne çıkan ve Ukrayna'nın AB üyeliğine sıcak bakmayan Macaristan'ın, aralık ayında yapılacak bir sonraki Avrupa Birliği zirvesinin ana gündem maddesi olması öngörülüyor.

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