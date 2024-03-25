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Macron: Moskova'daki saldırıyı üstlenen IŞİD Fransa'da da terör eylemi düzenlemeye çalıştı

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Rusya'yı Moskova saldırısının "Ukrayna'yı suçlamak için istismar edilmesine" karşı uyaran Macron, bunun sadece "gülünç ve ters etki yaratacak" nitelikte olacağı görüşünü dile getirdi.
Macron: Moskova'daki saldırıyı üstlenen IŞİD Fransa'da da terör eylemi düzenlemeye çalıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki saldırıyı üstlenen IŞİD'in son dönemde Fransa'da da terör eylemi düzenlemeye çalıştığını duyurdu.

Fransız Guyanası'na giden Macron burada basına, Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

İstihbarat servislerinin kendisine sunduğu bilgilere dikkat çeken Macron, IŞİD’e bağlı bir grubun bu saldırıyı planlayıp, gerçekleştirdiğini ifade etti.

Macron, "Bu grup kendi topraklarımızda da çeşitli eylemler gerçekleştirmeye çalıştı." dedi.

Macron: Ukrayna'yı suçlamak gülünç

Rusya'yı Moskova saldırısının "Ukrayna'yı suçlamak için istismar edilmesine" karşı uyaran Macron, bunun sadece "gülünç ve ters etki yaratacak" nitelikte olacağı görüşünü dile getirdi.

Fransa'nın saldırının ardından Rusya ile "artan işbirliği" önerdiğini belirten Macron, bunun bakanlar veya teknik seviyede gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temas kurma olasılığını şu anda dışlayan Macron, Macron, “Önümüzdeki günler veya haftalarda yaşanacak gelişmelerin kişisel bir görüşmeyi gerekli kılıp kılmayacağı birlikte göreceğiz." dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Konser Salonu saldırısını IŞİD üstlenmişti.

Geçen aylarda Fransa'da turistik bölgeler ve havalimanları terör tehdidi nedeniyle tahliye edilmişti.

Fransa terör  alarmını en yüksek seviyeye çıkardı

Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle bugün en üst düzeye çıkarıldı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaştığı mesajında "Moskova'daki saldırının sorumluluğunu IŞİD'in üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik" ifadesini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında IŞİD'in art arda düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, ülkede OHAL ilan edilmişti.

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