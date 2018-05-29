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Macron: Suudi Arabistan'ın esir aldığı Hariri'yi ben kurtardım

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Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin geçen yıl Suudi Arabistan tarafından esir alındığına dair ilk resmi doğrulama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. ''Beni dinlemeselerdi Lübnan'da savaş çıkardı'' diyen Macron'a Riyad tepki gösterdi.
Macron: Suudi Arabistan'ın esir aldığı Hariri'yi ben kurtardım

BFM TV'ye röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı, ''Geçen yıl dış politikanız herhangi bir başarı elde etti mi'' sorusu üzerine sinirlenince eteğindeki taşları döktü.

Kasım ayında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'a çağırıp televizyona çıkarttığı ve zorla istifa açıklaması yaptırıp haftalarca ülkede tuttuğu döneme atıf yapan Macron, kendisinin krize müdahale ettiğini hatırlattı.

'SAVAŞI FRANSIZ DİPLOMASİSİ ÖNLEDİ'

''O zaman Fransa'yı dinlemeselerdi muhtemelen şu sıra Lübnan'da savaş yaşanıyor olacaktı. Bunu Fransız diplomasisi, bizim eylemlerimiz önledi'' diyen Macron, ani şekilde Riyad'a gidip MbS'yi ikna ettiğini, Hariri'yi Paris'e davet ederek krizin sona ermesinin yolunu açtığını dile getirdi. 

'BAŞBAKANI HAFTALARCA ALIKOYDULAR'

Bugüne dek bir esir alınmanın sözkonusu olduğunun hem Riyad hem Hariri tarafından yalanlanmasına karşın, Fransa Cumhurbaşkanı, ''Size hatırlatırım, bir başbakan haftalarca Suudi Arabistan'da alıkonuldu'' ifadesini kullandı.

SUUDİ DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA AÇIKLAMASI

Nitekim Riyad'dan Macron'a ''Sözleriniz asılsız'' tepkisi geldi.Suudi Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Ekselansları Fransa Cumhurbaşkanı Fransız kanalı BFM TV'ye verdiği röportajda Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltına alındığını söylemiştir. Bu doğru değildir.''

'HER ŞEYİN SUÇLUSU İRAN-HİZBULLAH'

''Lübnan ve bölgedeki istikrar yoksunluğunun sebebi İran ile vekil güçleridir. Bunlara müteveffa Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye yönelik suikasta ve Lübnan'da Fransız vatandaşlarının öldürülmesine karışmış Hizbullah da dahildir'' iddialarını sıralayan Suudi Dışişleri Bakanlığı, 'İran'ın teröristlere yardım ettiğini, Yemen'deki Şii Husilerin İran'dan temin ettiği balistik füzelerle Suudi kentlerini hedef aldığını' ileri sürdü.Açıklamada ''İran ile vekilleri başta olmak üzere bölgedeki kaos ve yıkım güçlerine karşı koymak için Macron'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz'' vurgusu yapıldı.

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