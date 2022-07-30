Madonna "kadın düşmanı erkekler" çekemesin diye kendisinin hayatını film yapacağını açıkladı

Madonna, kendi hayatını film yapacağını açıklayarak, "Hikayemi benden başka kimse anlatmayacak" dedi...

Madonna, "kadın düşmanı erkeklerin" yapmasını önlemek için kendi biyografi filmini yazıp yöneteceğini söylüyor.

63 yaşındaki şarkıcı renkli hayatı ve kariyeri hakkındaki uzun metrajlı biyografi filminin senaryosu üzerinde halihazırda çalışıyor.

Madonna, Variety'ye verdiği yeni röportajda, gelecek filmdeki ilerlemesinden ve hikayesini neden "kendinden başka hiç kimsenin anlatmayacağından" bahsetti.

Ünlü şarkıcı, "Olağanüstü bir hayatım oldu, olağanüstü bir film yapmam gerek" dedi.

Bu aynı zamanda önleyici bir hamleydi çünkü birçok kişi hakkımda filmler yapmaya çalışıyordu. Çoğunlukla kadın düşmanı erkekler.

Bu yüzden ilk adımı attım ve 'Hikayemi benden başka kimse anlatmayacak' dedim.

"Material Girl" şarkısının yıldızı, biyografisinde hangi aşamada olduğu sorulduğunda, elinde kendi "için kısaltması gerçekten zor, çok uzun bir senaryo" olduğunu söyledi.

Törpülüyorum ama sanki kollarımı ve bacaklarımı kesiyor gibiyim.

Madonna'yı canlandırmak üzere Inventing Anna'nın yıldızı Julia Garner'ın seçildiği bildirildi. Garner, "bir düzineden fazla aday arasında favoriydi".

Söyleşinin başka bir kısmında Madonna, müzik kayıtlarını satmayı neden reddettiğini açıkladı.

Ünlü yıldız, "Çünkü onlar benim şarkılarım" yanıtını verdi.

Mülkiyet her şeydir, öyle değil mi?

Gelecek biyografi filmi için halihazırda Universal Pictures ile anlaşıldı fakat gösterim tarihi henüz doğrulanmadı.