Mağusa Kültür Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Genel Sekreteri Sermin İyican tarafından yayımlanan mesajda, 27 yıldır Dünya Çocuk Günü vesilesiyle yapılan kutlamaların bu yıl Covid-19 nedeniyle askıya alındığı dile getirildi.

Pandeminin tüm dünyada çocukların sağlığını etkilememiş olmasının sevindirici olduğu ancak günümüzde tüm dünyada çocukların içinde bulunduğu durumun pek de iç açıcı olmadığı kaydedilen mesajda şöyle denildi:

“Her yönden sömürülen, istismar edilen ,acımasızca sürüp giden savaşların ve güç gösterilerinin ortasında tüm masumluğu ile mağdur olan çocuklarla karşı karşıya bulunuyoruz.

Save the Children isimli çocuk hakları örgütünün 172 ülkede yaptığı araştırma sonuçları çocuklarin mağduriyetinin ciddi boyutunu gözler önüne sermektedir. Araştırmaya göre tüm dünyada yaklaşık 16 bin çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Ölümlerin nedeni çoğu zaman önlenebilir ya da tedavi edilebilir nedenler.

Dünya çapında her gün 200 çocuk cinayete kurban gidiyor. Aşırı şiddet akranlarında depresyona ve kaygı bozukluğuna yol açıyor ve çocukların genellikle okula gitmekten de alıkoyuyor.

Her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğu 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor; bunların 4 milyonu 15 yaşın altında.

Dünyada yaklaşık 28 milyon çocuk yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Bunların büyük çoğunluğunu savaş bölgelerinden kaçan çocuklar oluşturuyor.

Çocukların 11 milyonu başka ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşarken, 17 milyonu kendi ülkelerinde sürgün konumunda.

5 yaşın altında 156 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu yaşıyor. Bu sayı bu yaş grubundaki çocukların dörtte birine denk geliyor.

Dünyada 168 milyon çocuk çalışmak zorunda. Çalışan çocukların yarısı tehlikeli iş şartlarında mesai yapıyor. Dünyada 263 milyon çocuk ise okula gitmiyor.

İnsanlığın mutluluğu ve dünyanın geleceği, çocukların korunması ve sevgi ile yetiştirilmesine bağlıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların mutlu ve sağlıklı olmaları tüm toplumların ortak isteği olmalıdır.

Mağusa Kültür Derneği olarak daha güzel bir dünya için özelde ülkemiz çocuklarının, genelde tüm dünya çocuklarının 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü kutlar; çocuklar için daha güzel bir dünya yaratmak için her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almaya hazır olduğumuzu ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğimizi altını çizerek belirtiriz.”

