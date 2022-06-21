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Mali'de 3 günlük ulusal yas

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Mali'de 132 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Mali'de 3 günlük ulusal yas

Mali’de Bankass ilçesine bağlı 3 köye düzenlenen terör saldırılarında 132 kişinin yaşamını yitirmesi sonrası 21 Haziran’dan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dianweli, Diallassagou ve Deguessagou köylerine hafta sonu düzenlenen terör saldırıları şiddetle kınamıştı.

Sahel bölgesinde “3 ülke sınırı” olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide’ye bağlı gruplar ile DEAŞ’ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali’de 2013’ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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