Maliye Bakanlığı 10 milyon ABD doları borçlanacak

KKTC Merkez Bankası’nın geçen hafta duyurduğu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi bugün sonlanacak.
Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle 10 milyon dolar borçlanılacak.
Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan dolar ihalesi 101 gün vadeli.
Hazine sözkonusu tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabiliyor.
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