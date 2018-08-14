Marketlerde zam yağmuru... Tüketim ürünlerinin fiyatları artıyor!

Döviz krizi KKTC'yi etkilemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki artış bir çok tüketim ürününün fiyatlarının artmasına neden oluyor.

Tüketim ürünü toptancıları hemen hemen her gün yeni zamlı fiyatları marketlere gönderiyor.

Döviz krizi hissedilmeye başlandı

Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeni ile bir çok ürüne %30 ile %60 arasında çeşitli zamların yapıldığı görülüyor.

Marketlere alışverişe giden vatandaşlar bazı ürünleri raflarda bulamaz iken bazı ürünlerdeki zamlı fiyatlar ise dikkat çekiyor.

Yapılan zamlar sonrasında vatandaş marketlerdeki fiyatlara tepkili.

Akaryakıt ve elektriğe zam kapıda

Yükselen döviz kurlarından dolayı akaryakıta ve elektriğe de yeni zamlar kapıda. Özellikle güney Kıbrıs'taki akaryakıt fiyatlarının Euro cinsinden 1,30 Euro olması bir çok Kıbrıslı Rum'un kuzey Kıbrıs'a gelip akaryakıt almasına neden oluyor.