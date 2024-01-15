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Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları

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Gram altın fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları böyleyken, gözler yoğun veri gündeminde.
Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! İşte altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Analistler hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Önemli merkez bankaların, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına dair belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

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