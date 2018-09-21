May: Ülkemi parçalamayacağım

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit müzakerelerinde ülkesinde saygılı olması gerektiğini söyledi.
Theresa May, Salzburg’daki AB Zirvesi dönüşü Başbakanlık Konutu’nda yaptığı açıklamada İngiltere’nin Brexit’e yönelik Chequers Planı’nı reddeden birlik üyesi ülkelerin liderlerinin herhangi bir alternatif önermediklerini belirtti.
Brexit müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini vurgulayan May, AB’nin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
May, “Brexit referandumunun sonucunu tersine çevirmeyecek ve ülkemi parçalamayacağım” dedi.
Daha önce BBC’ye benzer bir açıklama yapan İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab da, AB liderlerinin müzakerelerdeki ciddiyetini sorguladı.
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