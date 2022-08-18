Mayıs ayına ait ek mesailer ödendi

Maliye Bakanı Alişan Şan, mayıs ayına ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakan Şan yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2022’ye ait ek mesailer için toplam 26 milyon, 867 bin, 797 TL ödeme yapıldığını belirtti.
Maliye Bakanı Alişan Şan, mayıs ayına ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakan Şan yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2022’ye ait ek mesailer için toplam 26 milyon, 867 bin, 797 TL ödeme yapıldığını belirtti.
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