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Meclis bugün son toplantısını yapacak

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Meclis bugün son toplantısını yapacak
Meclis bugün son toplantısını yapacak

Meclis Genel Kurulu bugün Yasama Yılı’nın son toplantısını yaparak tatile girecek.

  1. Dönem 3. Yasama Yılı’nın son toplantısını yapacak olan Genel Kurul’un bugünkü özel gündeminde, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ile  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor. Meclis İç Tüzüğü gereği her yıl Temmuz ayının ilk iş günü ile Ekim ayının ilk iş günü arasında çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü  son toplantısının ardından, yaz aylarında komitelerden gelecek tasarılar için olağanüstü birleşimler yapılması öngörülüyor.

 Genel Kurul’un tatilde olduğu süreçte, komiteler çalışmalarına devam edecek.

 Genel Kurul’un “Komitelerden Gelen Tasarı ve Öneriler İle Görüşülecek Diğer İşler” gündeminde ise “Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını  Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi. Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması (Geçici ve Özel Kurallar) Yasa Önerisi. Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi. Bilişim Suçları Yasa Tasarısı. Birleştirilmiş Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı. Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi.” Yer alıyor Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü  gündeminin “Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler” bölümünde ise, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesi ile Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, daha once TAK’a yaptığı açıklamada, Meclis’in bugün  olağan son toplantısını yapacağını ancak daha önce komite başkanları, siyasi parti başkanları ve hükümet yetkilileriyle yaptıkları değerlendirme ışığında, özellikle Koronavirüs salgını döneminde aksayan çalışmaların devam edeceğini söylemişti.
Uluçay, komite çalışmalarının yaz döneminde tamamlanması halinde ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal altyapı için Temmuz ve Ağustos aylarında Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü birleşimler yapabileceklerini belirtmişti.

 

 

 

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatili döneminde de çalışmaya devam etmesi için bugün  öneride bulunacaklarını açıkladı. Erhürman, herşey normalmiş gibi Meclis’in tatile çıkmasının doğru olmayacağını, yasama ve denetim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, geçmişte Anayasa’nın buna engel olduğunu söyleyen bir Başsavcılık görüşü olduğunu hatırlattı.“Ne Başsavcılık görüşleri Meclis’i bağlar, ne de içinden geçtiğimiz dönem eski dönemlere benzer” diyen Erhürman, bugün Meclis’in çalışmaya devam etmesi yönünde bir öneri yapacaklarını kaydetti.

 

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