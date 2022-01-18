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Meclis sözcüsü açıkladı: Endonezya’nın başkenti taşınıyor

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Endonezya meclisi bir süre önce Devlet Başkanı Joko Widodo’nun gündeme getirdiği başkentin Cakarta’dan Borneo’ya taşınmasına yeşil ışık yaktı.
Meclis sözcüsü açıkladı: Endonezya’nın başkenti taşınıyor

Endonezya meclisi bir süre önce Devlet Başkanı Joko Widodo’nun gündeme getirdiği başkentin Cakarta’dan Borneo’ya taşınmasına yeşil ışık yaktı.

Meclis Sözcüsü Puan Maharani yaptığı açıklamada mecliste oylamanın yapıldığını ve başkentin Cakarta’dan Kalimantan’daki Borneo’ya taşınması yönünde karar alındığını söyledi.

Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, yeni başkente nasıl fon aktarılacağı ve nasıl yönetileceği ile ilgili planların halen hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi.

Dünyanın en büyük adalarından biri olan Borneo’da kurulacak başkentin adının ise Nusantara olacağı kaydedildi. Yerle basın, Endonezya’nın yeni başkentin inşası için 2022 bütçesinden 35 milyon dolar ayırdığını da aktarırken, bütün projenin ise 35 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

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