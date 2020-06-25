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Meclis, Yasama ve Denetim Görevini Birlikte Yapıyor

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Meclis, Yasama ve Denetim Görevini Birlikte Yapıyor
Meclis, Yasama ve Denetim Görevini Birlikte Yapıyor

 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 10.51’de toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Meclis’in gündeminde, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi ve Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda ilk olarak Tüketici Kredileri Yasa Önerisi ve Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi ele alınmaya başlandı.

Meclis’te, yasa ve raporların ele alınması ardından güncel konuşmalar yapılacak.

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