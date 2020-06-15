Meclis’in gündeminde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama görevini yerine getirecek.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen bugünkü toplantısının özel gündeminde, Anayasa Değişiklik Yasa Önerisi bulunuyor.

Sözkonusu yasa önerisi, başkan ve yedi yargıçtan oluşan Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının artırılması ve bununla ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Genel kurul’da bugün ayrıca “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi; Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı; Taşınmaz Mal Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri Değişiklik Yasa Tasarısı; Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı; Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı”ele alınması bekleniyor.