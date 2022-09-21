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Memur-Sen Başkanı Manga: Grev dahil tüm eylemlere tam destek veriyoruz

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Memur-Sen Başkanı Akın Manga, kamuda örgütlü oldukları tüm işyerlerinde, kamuda örgütlü sendikaların yaptığı ve yapacağı grev dahil tüm eylemlere tam destek verdiklerini açıkladı.
Memur-Sen Başkanı Manga: Grev dahil tüm eylemlere tam destek veriyoruz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ile istihdam edilen kamu çalışanlarının, maaş ve özlük hakları mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiklerini belirtti.

Hükümetin bu yöndeki sözlerinin takipçisi olacaklarını kaydeden Manga, “Gerekli yasal düzenlemenin neden yapılmadığının hesabını mutlaka soracağız” dedi.

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