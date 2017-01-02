Merhaba Yeni Yıl.. Merhaba Yeni Umutlar

Bu gün yeni yılın ikinci günü...Her” yeni “nin bir umut da olduğundan olsa gerek …her “son” da aynı zamanda da bir başlangıç ve hayatımıza açılan yeni bir sayfa..

Genelde yeni yıla girerken temenni yazıları yazılır. Yeni yılda yapılacakların ve de yapılmayacakları listesi tekrar gözden geçirilir. Çünkü böyle bir listeyi kafanızda olsun yapmışsınızdır. Giden yılın genel bir muhasebesi dökülür.

Birkaç yıl oldu sanırım bir yılbaşı gecesine denk gelen ana haberleri sunduğum tv deki bülteni kapatıyordum..

Yan stüdyoda ise canlı yayınlanacak programın hazırlıkları sürdürülüyordu… Ben yeni yılla ilgili her satırı bitirdikçe içeriden gelen “amin “sesini duyuyordum

Bir an kendimi camide vaaz veren veya dua okuyan hoca gibi hissetmedim değil hani.

Bültenden sonra yan stüdyoya baktım. Güzeller güzeli bir genç hanım. Biraz sonra çıkacağı canlı yayın için seslendireceği şarkıların son hazırlığını yapıyordu. Belli ki “amin” leri de içinden gelerek –ve de pek farkında olmadan –çıkmıştı dudaklarından. Seslenip dikkatini dağıtmak istemedim. Ama o günden beri beni en yürekten dinleyenlerin başına adını bile hatırlamadığım o güzel genç solisti koyarım. Umarım dileklerinin hepsi olmuştur.

Aslında bu satırlar, yıllar önce Türkiye de yayınlanan ve yayını da hala başarıyla sürdüren bir kent kültürü dergisi olan İstanbul Life ‘ın editör yazısıydı altında imza yoktu ve daha da kısaydı.

Sonra yıllar geçtikçe ben, dostlar çeşitli ilaveler yaparak bunu daha da geliştirdik ve ortaya hoş bir “Yeni Yıl Mesajı” çıktı… İşte o mesaj:

YENİ BİR YILA MERHABA

“Yeni bir yıla merhaba ,

Bir gün karlar karlar yolları kapasın, biz işe çocuklar okula gidemeyelim.

Bir kere olmuştu, gene olsun.

Yaz erken gelsin. Hiç olmamıştı bu kez olsun.

Yalnızlar kendine sevgili bulsun.

Bazılarını benim de tanıdığım, evlenmek için içten içe hayaller kuran kızlar ,kadınlar evlensin.

Erkekler iyi bir eş olsun.

Bulaşık yıkasın,evi temizlesin,çocuk doğursunlar…!

Hiç olmadı belki bu yıl olur.

Bolluk bereket yaşansın. Kimse akşamlarları çocuklarına götüreceği yemişin,oyuncağın parasını düşünmesin.

Sinemalara, tiyatrolara gidilsin, kitaplar satış rekorları kırsın.

Herkes ev sahibi olsun.

Evi olanın bir de arabası olsun.

Zenginlik alsın başını gitsin.

Ama kimsenin başı diğerinden önde olmasın.

Kan dökülmesin.

Başarılı olanlar daha da başarılı olsun

Kimseye “başarısız” diye kızılmasın,”belki fazla hırslı değildir” densin.

Anlayış gösterilsin.

Tutuğunuz takım bütün maçları kazansın.

Şampiyon olsun.

Daha önce de olmuştu, gene olsun.

Kimse ”hayatta en sevdiğim insanlardandı” dediği birinin, cenazesine katılmak zorunda kalmasın.

Sakın kalmasın.

Ve yani;

Bu yıl ve gelecek yıllar, güzel , bereketli, coşkulu,barış dolu,mutlu bir yıl olsun.

Hiç olmamıştı bu yıl olsun…

Evet; Bu gününüz dünden, yarınız bugünden kat ,kat güzel olsun

Gönlünüz sevgiyle dolsun.

Yanınızdan sevdikleriniz asla eksik olmasın.

Azalmayın.. Çoğalın …

“İyiki” leriniz,”keşke” lerinizden hep fazla olsun…

Ve

“Gözlerinizden yaşamın pırıltısı, dudaklarınızdan mutluluk gülümsemesi ve yüreğinizden sevgi ;

Hiç ama hiç eksik olmasın.

Mutlu kalın ,

Esen Kalın ,

Hoşça kalın.”

Yeni yılınız mutlu ve kutlu olsun .”

Yeni yıl yazısı bitti ama geçenlerde mailime düşen aşağıdaki satırları de paylaşmak isterim:

Umut En Son Tükenendir

“Hayatta bazı anlar vardır, Ne yaparsan yap, bir daha yaşayamazsın,Parayla o hazzı satın alamazsın,Teraziler bile değerini ölçemez,zamanı, mekanı, şehri, kimlerle yaşanacağı bilinemez.

Ama kader yazmıştır bir kere, ille de yaşanacak...Korkutur, ürkütür, belirsizdir, bir o kadar da büyülü...

İşte o anlar, her şeyin önüne geçer,bütün duyguları bir arada yaşatır;

Ağlasan mı, gülsen mi, umutlansan mı, endişelensen mi...Bilmeden yaşarsın.

Kelimelerin biter, boğazına takılır cümleler.

Önceni unutursun, sonran zaten umurunda değildir artık...

Yanındakilerle aynı davada; kardeş, dost olur, adını koyamadığın bir sevdada buluşursun...

Sahip oldukların gözünde değildir, ölmek bile vız gelir. İşte bu anlar için, belki de hayat yaşamaya değer!

Çünkü içinde bulunduğun o an, çıkarı olanların işine gelmeyince elini bıraktığı gibi bırakmaz seni. Nerde olursan ol, her gidişinde gelir, elini tutar...

Ve der ki; “sende bu yürek oldukça, umudunu hiç kaybetme, elbet güzel günler dönecektir geriye.”