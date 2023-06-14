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Meteoroloji açıkladı: Yağmurlar devam edecek

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KKTC’nin önümüzdeki günlerde ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması; Pazar ve Pazartesi günleri ise yağmur bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: Yağmurlar devam edecek

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre belirtilen tarihlerde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34; sahillerde ise 27 - 30 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Periyod süresince ülke genellikle alçak basınç sistemi; Pazar ve Pazartesi günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Rapora göre, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma ve Cumartesi günleri açık ve az bulutlu, Pazar ve Pazartesi günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Salı ve Çarşamba günleri de parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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