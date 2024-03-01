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Meteoroloji'den yarın için tozlu hava uyarısı

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Meteoroloji Dairesi, yarın tüm gün boyunca etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinde başlayacak tozlu havanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji'den yarın için tozlu hava uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın tüm gün boyunca etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinde başlayacak tozlu havanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, yarın tüm gün boyunca etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, günün ilk saatlerinde başlayacak tozlu havanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”

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