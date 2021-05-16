Millet İttifakı’nın parlamenter sisteme dönüş hazırlıkları tamamlandı: Çalışmadan ilk detaylar neler?

CHP, ittifak ortakları İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş için yaptığı çalışmalarda kendi önerilerini sundu. Öneriler arasında OHAL’de Meclis’in işlevlerinin artırılması da yer aldı.

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönüş için yaptığı çalışmalarda sona gelindi. CHP, ittifak ortakları İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’ne kendi önerilerini sundu. İlk Parti Meclisi toplantısında kesinlikleşecek öneriler arasında OHAL’de Meclis’in işlevlerinin artırılması yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tarafından kaleme alınan çalışmada öne çıkanlar şöyle:

► Olağanüstü yönetim usulleri, ve içeriği net olarak düzenlenecek, Meclis’in denetleme etkinliği artırılacak.

► Hükümet istikrar aracı olarak, kurucu güvenoyu ve yapıcı güvensizlik oyu getirilecek. Bununla hükümeti kurmak kolay, düşürmek zor olacak.

► 45 gün içinde yeni hükümet kurulamaması durumunda seçim devreye girecek.

► AYM üyeleri Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’ın kendi mensupları arasından belirleyeceği üyelerle, TBMM’nin, üniversitelerarası Kurul ve TBB Genel Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından nitelikli çoğunlukla seçeceği üyelerden oluşacak. Cumhurbaşkanı 2 üye atayabilecek

► YSK, seçim mahkemesi olarak yeniden yapılandırılacak. Üyeleri Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilecektir. Kararlarına karşı AYM’ye başvuru hakkı

tanınacak.