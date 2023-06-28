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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletçe geçilen bu zor dönemde idrak edilecek bu bayramın değerlerimize sahip çıkmak, milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, bu fırsatı, ülkemiz için yapıcı ve pozitif bir şekilde değerlendirmek, birbirimize destek olmak ve geleceğe umutla bakmak için kullanmak gerektiğini söyledi. 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm halkın, öğrencilerin ve öğretmenlerin Kurban Bayramı'nı kutladı. 

Çavuşoğlu’nun mesajında şunları kaydetti: 

“Değerli halkımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz; Bayramlar bizlere, paylaşma, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını hatırlatan, milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan değerli günlerdir. Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde, tüm milletimizin paylaşma ve yardımlaşma ruhunu ortaya koyduğu bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Milletçe geçtiğimiz bu zor dönemde idrak edeceğimiz bu bayram, değerlerimize sahip çıkmak, milli birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirmek için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı, ülkemiz için yapıcı ve pozitif bir şekilde değerlendirmek, birbirimize destek olmak ve geleceğe umutla bakmak için kullanmalıyız. Unutmamalıyız ki, Kıbrıs Türk toplumu olarak birlikte hareket ettiğimiz sürece, her türlü zorluğun, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz ve bizler, milletimizin taleplerini dikkate alarak, ülkemizin kalkınması, halkımızın refahının artması ve toplumsal huzurun sağlanması için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” 

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