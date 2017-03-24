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Milli takımlar ana sponsoru Arçelik

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Milli takımlar ana sponsoru Arçelik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beyaz eşya üreticisi Arçelik arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisine sahip TFF'nin her geçen gün yeni ve daha büyük sponsorlarla buluştuğunu söyledi.

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının Türkiye'ye daha büyük başarılar getireceğine inandığını belirten Demirören, "Türk futbol ailesi Türkiye'nin en güçlü ve en saygın ailelerinden biridir. Dünya markası Arçelik'in bu aileye katılması gücümüze güç katmıştır." dedi.

Demirören, futbol ve sponsorluk ilişkilerinin "etle kemik gibi" olduğunu, ayrılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Dünyanın en büyük markalarının günümüzde futbol gibi büyük kitlelere hitap eden spor branşlarıyla anılmak için çok önemli yatırımlar yaptığını anlatan Demirören, "Bugün biz de bu adımı atıyoruz. Böylece hem ülke futbolu kazanacak hem de Arçelik. Buradan yeni yol arkadaşımız Arçelik'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Demirören, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım'a başarılar dileyerek, "Futbolumuz, marka değeri arttıkça bir yere gelecektir. Artan marka değeri de dünya devi markaları futbolun içine katacaktır. Ardından futbolumuzun saygınlığı, kulüplerimizin saygınlığı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ DEĞERLER BİZİ BİR ARADA TUTAN HARÇTIR"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da uzun bir aradan sonra futbolun içindeki bir etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Sponsorluk anlaşmasının içinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Koç, milli takımı desteklemeyi, "Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, aynı hedefe heyecanla topyekun sarılabilmek." diye nitelendirdi.

A Milli Takımla umutlanıp sevince ve hüzne ortak olabilme duygularına bugün her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Toplumsal kutuplaşmanın, terör ve jeopolitik sorunlar kadar ülkemizin önündeki en büyük tehlikelerden birine dönüştüğünü üzülerek görüyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ortak değerlerimiz erozyona uğruyor. Sporun birleştirici taraflarını, centilmenliğini, birlik ve beraberliği perçinleyen yönlerini değil, hırsını, öfkesini, ayrıştırmasını konuşuyoruz. Spor da gün geçtikçe ülkemizde bizleri birleştiren değil, ayrıştıran duruma dönüşmüş durumda. Milli takım maçlarına dahi destekledikleri takımların formaları ile giden taraftarın ortak bir duyguyu paylaşmak yerine, kavga ettiklerini görmek beni derinden yaralıyor. O yüzden memleketimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak toplumsal bir işbirliğiyle bizleri birleştiren hedeflere odaklanarak, el ele omuz omuza çok fazla çalışmamız gereken dönemden geçiyoruz. Milli değerlerimiz tartışmasız bizleri bir arada tutan en önemli harcımızdır."

"KALICI BAŞARIYI HEDEFLEMELİYİZ"

Koç, Türkiye'de 47 milyon kişinin futbolu takip ettiğini, 37 milyon kişinin ise aktif olarak takımlarını desteklediğini bildirdi.

Genç nüfusun doğru yönlendirilip desteklenmesi gerektiğine değinen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yüksek potansiyel, spora olan ilgi, spordaki gelişim ve markaların spora sağlayacağı katkı için cesaret vericidir. Sporda ülkemizin kalıcı olarak başarıyı yakalamasını hedeflemeliyiz. Dünyanın önemli ülkelerinden biri olacaksak, spor alanında da önemli oyunculardan biri olmamız şart. Gerçek vatanseverlik bunu gerektirir diye düşünüyorum. Gelişmiş ülkelere baktığımızda zaman uzun vadeli, sistematik, sabırlı spor politikalarının olması nedeniyle 5 yıl gibi kısa sürede büyük başarılar yakaladıklarını görüyoruz. Başarılı çalışmaları kendimize örnek almalıyız."

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

Demirören, Ali Koç'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, Ali Koç da federasyon başkanına plaket verdi.

Törene katılan A Milli Takım oyuncuları da Arçelik marka buzdolabına imza attı.

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