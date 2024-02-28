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MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı MİT tırları davasında karar çıktı. Gül'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı MİT tırları davasında karar çıktı. Gül'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

 

MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanması ile ilgili görülen davada hakkında verilen kararı Yargıtay'ın bozmasının ardından dosyası ayrılarak yeniden yargılanan Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdem Gül ile avukatları katıldı. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.

Avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem Gül'ün esasa ilişkin mütalaa doğrulturında cezalandırılmasını talep etti.

 

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Bu ceza direkt habere cezadır" dedi.

 

 

Adana ve Hatay'da, Ocak 2014'te durdurulan MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yapılan yargılamada 15 Mayıs 2019 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Erdem Gül hakkında ise 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti.

 

Yargıtay'ın bu kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamada dosyası ayrılan Erdem Gül hakkında önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gül'ün 'terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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