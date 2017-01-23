Mont Pelerin İsviçre’nin Cenevre ketinde bulunuyor. Mevki olarak Cenevre Gölü’ne yakın olmakla beraber Alp dağlarının eteğine kurulu bir şehir olma özelliği vardır. Bir dağ kasabası özelliği olmasının yanında Mont Pelerin birçok ünlü düşünür, ekonomist ve bilim adamından oluşan Mont Pelerin Topluluğuna da isim vermiştir.

Mont Pelerin Cemiyeti

1947 yılında ünlü iktisatçı Friedrich August Von Hayek tarafından kurulmuştur. küreselleşme (yeni dünya düzeni) hareketinin Avrupa ayaklarından biridir. Daha çok ekonomist, entelektüel ve akademisyen kadrolardan oluşan topluluktur.

"bu örgüt, dünyadaki kapitalist gelişimleri kuramsal açıdan inceleyen ve ortaya yeni kuramlar koyan, kapitalist emperyalizmi örgütleyen, karar mekanizmalarına etki eden güçlü bir örgüttür."örneğin bugün AB'yi (Avrupa birliği) fiilen yöneten. Avrupa sanayicileri yuvarlak Masası”nın kurulması kararını 1982 de mont pelerin almıştır.

Soğuk savaş yıllarında kurulması dikkat çekicidir. Soğuk savaş'ın fikri babası ve mimarı bu kuruluştur.

Türkiye’deki uzantıları Atilla Yayla ve Onur Öymen'dir

Atilla Yayla :Türk siyaset bilimci, akademisyen ve köşe yazarı. Liberal Düşünce Topluluğu kurucuları ve eski başkanlarındandır.

Halen Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

23 Temmuz 2013 - 31 Ekim 2015 arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Kasım 2016'dan beri Yeni Yüzyıl Gazetesi'nin başyazarı olarak köşe yazılarına devam etmektedir.

Onur Öymen : Türk diplomat ve siyasetçidir. Diplomat olarak uzun bir süre dış ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Onur Öymen, daha sonra siyasete girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem İstanbul ve 23. dönem Bursa milletvekili olan Öymen, aynı zamanda 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı.

Görüldüğü gibi Mont Pelerin sıradan bir Cenevre kasabası değildir.1947 yılından itibaren dünya siyasetine damgasını vuran bir kasabadır.Kapitalist emperyalizmi örgütleyen Mont Pelerin Cemiyeti bu kasabada kurulmuştur.Bu Cemiyetin Türkiye’deki uzantıları enteresan iki isimden biri Dış siyaset bilimci akademisyen ayni zamanda bir gazetenin başyazarı olan Atilla Yayla diğeri daha da enteresan Dış ülkelerde uzun süre diplomatlık yapan bir diplomat ve sonrasında Sosyalist Enternasyonal’a üye CHP’nin iki dönem milletvekilliğini yapmış yaklaşık yedi yıl Genel Başkan Yardımcılığını yapmış bir Uluslarası Liberal Onur Öymen.

Son dönemlerde CHP’nin ve Onur Öymen’in Kıbrıs konusundaki beyanlarına bakılırsa hiç da anormal bir durum değilmiş. Demek CHP solcuyum,sosyalist enternasyonale diyerek takkiye yapıyormuş.Sağlamdan Liberal bir partiymiş.

Demek Kıbrıs görüşmelerinin Mont Peleinde olması bir tesadüf değilmiş.Özellikle Avrupa politikalarının yönlendirildiği bir kasabaymış.

Gelelim Mont Pelerinde yapılan son teknisyenler toplantısına. Bu toplantının sonuçlarının iki lidere aktarıldığı ve 26 Ocakta liderlerin bir araya gelip konuşacağı açıklandı, hatta Uluslar arası konferansın ikinci tarihinin belirlenmesi yönünde bir beklenti var.

Bence iki liderin böyle bir tarih belirleme yetkisi yok böylesi bir kararı ancak Türkiye ve Yunanistan verebilir.

Heyetlerin liderlere aktarabilecekleri sadece toplantı sonrası bilgilerdir o kadar. İki Lider bu konularda karar verebilecek olsalardı Mont Pelerin’in yolunu tutmazlardı.

Kanaatimce Liderler belli konularda yakınlaşma olduğunu açıklayacaklar. Eğer Türkiye ve Yunanistan yeni bir tarihte anlaşmışlarsa açıklarlar ve ya yeni bir teknisyenler grubu toplantısının tarihini açıklarlar.

Ben Türkiye’de Anayasa değişiklikleri yapılmadan yeni bir uluslar arası konferans beklemiyorum.