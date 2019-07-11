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Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı!

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Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve temelinde biran önce başlamasının şart olduğunu kaydetti.
Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs çevresinde süregelen gerginliğin çatışma ve savaş riskini her geçen gün arttırdığına dikkat çekerek, çatışma ve savaş riskini bertaraf etmek için müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçeve temelinde biran önce başlamasının şart olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in son raporunda tarafları tansiyonu düşürmek ve müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamak için iki katı çaba harcamaya çağırdığını belirten Korkmazhan, tüm tarafları gerginlik ve tansiyonu yükseltme çabalarına son vererek diplomasi ve diyaloğa yönelmeye çağırdı.

Her iki lidere de çağrıda bulunan Korkmazhan, “önkoşul öne sürmeden, müzakerelerin yeniden başlaması ve askeri güç gösterisi ile artan gerginliğin önüne geçmek için sorumluluk ve girişim üstlenmek zorundasınız” dedi.

Müzakerelerin sıfırdan ve ucu açık bir şekilde başlamayacağını, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi bu güne kadar üzerinde uzlaşıya varılan konulara tüm tarafların saygı göstermesinin ve öngörülebilir bir gelecekte müzakerelerin çözüm ile sonuçlanmasının şart olduğunu kaydeden Korkmazhan, “Müzakereler BM parametreleri temelinde federal bir çözüme ulaşma hedefi ile Crans Montana’da kaldığı yerden, birinde güvenlik, diğerinde sorunun iç yanlarının çarpraz bir şekilde görüşüleceği şekilde başlayacaktır. BM parametrelerini yok sayan, federal çözümün tüketildiğinden bahseden ve AB çatısı altında iki ayrı devletten bahsedenler hayal dünyasında yaşamakta ve toplumumuzu aldatmaktadırlar“ dedi.

Kıbrıs ve bölgemiz askersizleştirilmelidir!

Kıbrıs’ta doğal gaz konusunun kapsamlı çözüm yönünde bir katalizör olarak kullanmak ve tüm Kıbrıslıların çıkarları ile bölgesel barış yönünde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Korkmazhan, Kıbrıs ve bölgenin tüm silah ve askerlerden arındırılmasını ve askersizleştirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

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