Narsistlerin sergilediği bu 10 özellikten sağlıklı bir şekilde kaçınabilmenin yolları

Meghan Markle, Donald Trump, Kanye West, Elizabeth Holmes ve Sam Bankman-Fried gibi isimleri son bir yılın "en büyük narsistleri" arasında gösteren Politico dergisine göre narsistler 2022 yılına damgalarını vurdular.

ABD’li bir psikolog olan Dr. Greg Kushnick de, narsistlerin tipik olarak sergilediği 10 özelliği ve bu tür karakterlerle başa çıkmanın en iyi yollarını açıkladı.

Meghan Markle…

“Tavus kuşları gibi, narsistler de hayranlık uyandırmak için ortalıkta dolanırlar” diyen Dr. Kushnick, bir narsistle duygularınızı paylaşmaktan kaçınmanız gerektiğini söylüyor.



Empati eksikliğinden kendi yetenekleriyle meşgul olmaya kadar, işte bu davranışlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak basit ipuçları…

1. GÜÇ VE BAŞARI SAPLANTISI

Birçok narsist insan, güç ve başarı elde etme konusunda takıntılıdır. İlerlemek için her şeyi yapabilirler ve bu süreçte insanları incitmekten çekinmezler.

Kanye West…

2. BEĞENİLME İHTİYACI

Tavus kuşları gibi, narsistler de başkalarından hayranlık ve dikkat çekmek için ortalıkta dolanırlar ve abartılı bir öz-önem duygusuna sahiptirler. Hak ettiklerini veya ihtiyaç duyduklarını düşündükleri ilgiyi çekmek için bir dizi dikkat çekme davranışı sergileyebilirler.

3. ŞÜPHE UYANDIRMAK

Narsist bireyler kendinden şüphe duymayı bir silah olarak kullanma eğilimindedir. Kendinizden şüphe duymanız için sizi sorgulayacak veya eleştirecekler, bu da onların sizin üzerinizde güç sahibi olmalarını sağlıyor.

İster kilonuzla ilgili bir güvensizlik olsun ister işteki performansınız olsun, bahsettiğiniz şeyleri not alacaklar ve daha sonraki bir tarihte sizi küçük düşürmek için buna oynayacaklar.

4. EMPATİ EKSİKLİĞİ

Narsist insanlar başkalarına karşı empatiden yoksundurlar ve diğer insanların durumlarıyla bağlantı kurmakta zorlanırlar. Gerçekten de, özellikle birinin düşünceleri veya duyguları kendisininkilerle uyuşmuyorsa, basitçe umursamazlar.

Donald Trump…

5. HER ŞEYİN ONLAR HAKKINDA OLMASI

Bir narsist hakkında bir hikaye paylaşır veya yorum yaparsanız, her şeyi kendileri hakkında yapmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu kendine referanslı davranış, başka bir kontrol ve dikkat arama biçimidir.

6. GASLIGHTING ALIŞKANLIĞI

Bir narsist, özellikle de romantik bir ilişkide, sizi kendi gerçekliğinizi sorgulamaya zorlayıp sizi istediği şekilde manipüle etmeyi alışkanlık haline getirebilir.

7. YETKİ DUYGUSU

Narsisistik özelliklere sahip insanlar, özel muameleyi hak ettiklerine inanırlar ve diğerlerinden daha önemli, daha iyi olduklarına dair güçlü bir inançları vardır. Bu korkutucu olabilir.

8. HER ZAMAN HAKLILAR

Narsist insanlar başkalarını haksız çıkarmaya bayılırlar. Haklı olmayı severler. Başkalarını özgürce yargılarlar, özellikle de kendilerine meydan okunduğunu veya bir üstte olduklarını hissettiklerinde.

9. “UMUT SATMA” KONUSUNDA YETENEK

İlişkilerde, narsistler genellikle geleceğe yönelik numara yapmaya çalışırlar. Tanıdıktan kısa bir süre sonra size dünyaları vadediyorlar. Sizi dünyayı birlikte gezeceğinize veya başka bir inanılmaz vaatte bulunacağınıza ikna ederler. Başka bir deyişle, sizi onlara ve ilişkiye bağlamak için söylemeleri gereken her şeyi söylüyorlar ama sonu iyi bitmiyor.

10. HEP AL, AL, AL

Bir narsistle ilişki içinde olmak bu nedenle özellikle zor olabilir. Duygusal destek sunabilir veya onlara hediyeler yağdırabilirsiniz ancak karşılığında hiçbir şey beklemeyin. Narsist, sadece alır, alır, alır.