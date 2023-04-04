NASA Ay'a ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronot gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın bir süreden sonra yapılacak Ay'a ilk insanlı yolculuk için görevlendirilen mürettebatı Pazartesi günü açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın bir süreden sonra yapılacak Ay'a ilk insanlı yolculuk için görevlendirilen mürettebatı Pazartesi günü açıkladı. Artemis 2 olarak adlandırılan uçuşla Ay’a ilk kez bir kadın ve bir siyah astronot da gönderilecek.

Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot gelecek yıl Ay'ın etrafında gezinerek, tarihi Apollo misyonlarının 1972'de sona ermesinden bu yana uzayın derinliklerine inmeyi göze alan ilk astronotlar olacaklar.

Uçuşun Kasım 2024'te gerçekleşmesi planlanıyor. Uzay aracı Ay'ın çevresini dolaşacak ancak üzerine inmeyecek.

10 günlük Artemis II misyonu, NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yanı sıra Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini test edecek.

Üç NASA astronotu - Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch - daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) zaman geçirdiler. Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen ise ilk uzay uçuşunu yapacak.

Uzayda 11 ay geçiren 44 yaşındaki Koch, bir kadının uzayda art arda geçirdiği en uzun süre rekorunu elinde tutuyor. Elektrik mühendisi olan Koch, tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşünün de bir parçasıydı.

Daha önce NASA'nın baş astronotu olarak görev yapmış ABD donanmasına bağlı bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Wiseman, Artemis II misyonunun komutanlığına atandı.

Bir deniz kuvvetleri pilotu ve ISS'de mürettebat üyesi olarak zaman geçiren ilk siyah olan 46 yaşındaki Glover, uçuşun pilotu olacak.

Kanada ordusunda bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Hansen, Koch ile birlikte görev uzmanı olarak görev yapacak.