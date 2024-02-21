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NASA'nın kıyamet planı

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NASA, dünyanın sonunun yaklaştığı bir durumla karşı karşıya kalırsa ne yapacağını açıkladı. Bir asteroit çarpmasının önlenebilecek tek doğal felaket olduğu belirtilirken bunu önlemek için nelerin yapılacağı anlatıldı.
NASA'nın kıyamet planı

NASA, bir asteroitin bize doğru hızla ilerlemesi durumunda ne yapılacağına dair planlarını paylaştı.

Dünyanın sonunun nasıl görünebileceği hakkında sayısız film, dizi ve hikaye var ve her biri farklı sonlarla bitiyor.

NASA, DÜNYA'NIN SONU İÇİN PLANINI AÇIKLADI

Uzmanlar, kurgusal tasvirlerden uzaklaşıp, olası bir dünyanın sonu senaryosunda ne yapılabileceğini açıkladı.

Gezegen savunma uzmanı Dr. Kelly Fast'e göre NASA'nın dünyanın sonuna yönelik planı, onu tamamen durdurmaya çalışmakla başlıyor.

ÖNLENEBİLECEK TEK DOĞAL FELAKET

Dr. Fast, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'nin gökyüzünü izlediğini ve asteroitlerin bizi bulmadan önce bizim onları bulmamız gerektiğini söyledi.

Dr. Fast, Asteroit çarpmasının önlenebilecek tek doğal felaket olduğunu belirtti. 

Geleceğe yönelik yörüngeleri hesaplayan NASA'nın, bir çarpışmayı önlemek için saptırma görevinin mümkün olup olmadığına karar vermesi olası.

Ajansın Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART), asteroit saptırmanın olası bir yöntemi olarak hizmet edebilir ve bir asteroitin Dünya için bir tehdit olarak keşfedilmesi durumunda daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olabilir.

UYARI PLANI NE? 

NASA, 2021 yılında insansız bir uzay aracını küçük bir asteroitle çarpıştırdı  böylece DART asteroiti dünyadan uzaklaştırma amacını başarıyla denedi. 

Ancak NASA, asteroiti bizden uzağa fırlatarak günü kurtaramazsa, yaklaşan bir tehdit konusunda bizi nasıl uyaracağına dair bir planı da var.

Uyarı, bulgularını doğrulayarak ve tehlikeyi değerlendirerek başlayacak olan Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı (IAWN) adı verilen küresel bir gökbilimciler koalisyonunun yardımıyla gelecek.

Daha sonra,  NASA, Beyaz Saray'a bir uyarı gönderecek ve ardından hükümet halka bir açıklama yapacak. 

Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi Baş Program Yöneticisi Lindley Johnson, “Masamda kırmızı bir telefon yok. Ancak ciddi bir etkinin bildirilmesini sağlayacak resmi prosedürlerimiz var." diye konuştu. 

Eğer tehdit uluslararası ise, IAWN Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisine bilgilendirme yapacak.

NASA, çarpışmadan sadece birkaç ay önce bir etkileşim tespit ederse, Dünya'yı kurtarmak için çok geç olacağı düşünülüyor.

Ancak NASA, uzayda hızla ilerleyen nesnelerin çok önceden farkında olduğu sürece, kamuya açık uyarı ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

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