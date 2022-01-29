Nazlı: Seçimin Ardından Bağımsızlık Yolu’nun Sorumluluğu İki Kat Arttı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölgesi Örgüt Başkanı Cansu Nazlı, 23 Ocak seçimlerinde halkın partilerine verdiği destekle birlikte sorumluluklarının iki kat arttığını vurguladı.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölgesi Örgüt Başkanı Cansu Nazlı, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında seçimler ve ülke gündemini değerlendirdi. Nazlı Bağımsızlık Yolu’nun seçimlerde yüzde 2’ye yakın bir oy oranı aldığına işaret ederek, bu oyun partilerinin seçimlere ilk katılımı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti. “Partimizi meclise taşıyamasak da sokaktaki mücadelemiz devam edecek” diyen Nazlı, seçim öncesi hazırladıkları bir takım yasa çalışmalarının halkın yararına hayat bulması için meclise demokratik baskı uygulayacaklarını belirtti. Cansu Nazlı, seçim döneminde kendini sol olarak tanımlayan CTP’nin emekten yana en az tavır koyan bir parti olmasının düşündürücü olduğunu söyledi. Açıklamalarında, solun neden bir çatı altında birleşemediğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Nazlı, “Sol bugüne kadar deneyimlediği tek çatı seçim ittifaklarında hiçbir zaman başarılı olamadı. Bağımsızlık Yolu tek çatı altında seçim ittifakı yerine sokakta, eylemde ve mücadelede ittifakı bugüne kadar zaten destekledi ve içinde de yer aldı, bundan sonra da bu yolu izleyecek” şeklinde konuştu.

Cansu Nazlı, açıklamalarında UBP ve CTP’yi “Sistemin partileri” olarak nitelendirerek, ülkenin geldiği bu durumdan hem bu partiler hem de belli dönemlerde hükümetlerde yer alan diğer partilerin izledikleri politikalardan kaynaklandığını ifade etti. Son günlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili de siyasi mekanizmayı suçlayan Nazlı, “KIB-TEK bilinçli olarak batırılıp elektriğin yönetimini AKSA ve benzeri sermaye çevrelerine teslim etmek istiyorlar” şeklinde konuştu. Ülkenin stratejik değerlerinin korunması noktasında her türlü mücadele birlikteliklerini sürdüreceklerini ifade eden Nazlı, hükümeti AKSA’nın Paravanı olarak nitelendirdi.

Programın sonunda Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cansu Nazlı, seçim propaganda döneminde çok dillendirilmese de Kıbrıs sorununun ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Bizim Kıbrıs konusunda tavrımız nettir. Ada’da tek çözüm formülü Federal Bir Kıbrıs’tır, Sn Tatar ve Ankara rejiminin hayal ettiği gibi iki Devletli bir çözüm mümkün değildir. Sorunun çözümü noktasında mümkün olmayan bir başka gerçek de Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüştür” dedi.