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Neriman Özberkman yaşamını yitirdi

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Neriman Özberkman yaşamını yitirdi
Neriman Özberkman yaşamını yitirdi

İş dünyasının tanınmış isimlerinden, Oero Trading LTD’nin direktörü Bertan Özberkman’ın annesi Neriman Özberkman hayatını kaybetti.

Neriman Özberkman, bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak…

 

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