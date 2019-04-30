Nesrin Cavadzade'den La Casa de Papel açıklaması

Son olarak Bizim Hikâye dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, La Casa de Papel dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Ancak Cavadzade bu iddialar için, "Doğru olmayan haberler, teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Etiler'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen La Casa de Papel dizisinde ne zaman rol alacağı merak edilen Cavadzade'nin, Milliyet'te yer alan habere göre; dünyaca ünlü yapım ile tüm anlaşmaları yaptığını ve bir hafta içinde çekimlerine başlayacağını söylediği iddia edildi. Ancak Cavadzade, Instagram hikâyesinden yaptığı açıklamada "Doğru olmayan haberler teşekkür ederim" dedi.

Dört dil bilen Cavadzade daha önce Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce'den sonra boş zamanlarında Arapça ve Japonca öğreneceğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncunun menajeri ise daha önce yaptığı açıklamada, "Canlandırılacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli faktörlerden biri de bu olsa gerek..." ifadelerini kullanmıştı.