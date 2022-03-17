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Netflix, Şifre Paylaşma Dönemini Bitiriyor

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Netflix, kullanıcıların şifrelerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını durdurmak istiyor. Akış platformu, yakın zamanda bir kullanıcının evinin dışında şifre paylaşımını engellemeye yönelik yeni bir uygulama başlatacak.
Netflix, Şifre Paylaşma Dönemini Bitiriyor

Akış platformlarının son yıllarda baş etmeye çalıştıkları en büyük sorunlardan biri de kullanıcıların şifrelerini paylaşması. Bir kullanıcı adı ve şifre ile pek çok kişi platformun sunduğu hizmetten yararlanabiliyor bu da uzun vadede yeni kullanıcı edinmeyi düşürürken, platformun içerikler için yeterli yatırım yapamamasına neden oluyor.

Netflix bu konuda aldığı yeni kararla sert bir hamle yapıyor ve aynı haneden olmayan kullanıcıların artık aynı şifre ile giriş yapmasını engellemeyi hedefliyor.

“YENİ FİLMLERE YATIRIM YAPAMIYORUZ”

Netflix yapımı filmlerden biri olan The Power of the Dog BAFTA, Altın Küre gibi ödüllerden sonra şimdi de Oscar’ı bekliyor.

Akış platformu, çarşamba günü yayınladığı bir blog yazısında başlatmayı planladığı testin nedenini şu satırlarla açıkladı: “Birlikte yaşayan kişilerin Netflix hesaplarını paylaşmalarını, standart ve premium planlarımızda ayrı profiller ve çoklu akışlar gibi özelliklerle her zaman kolaylaştırdık. Bunlar son derece popüler olsa da, Netflix’in ne zaman ve nasıl paylaşılabileceği konusunda kafa karışıklıkları ortaya çıktı. Sonuç olarak, hesaplar haneler arasında paylaşılıyor ve bu da üyelerimiz için harika yeni program ve filmlere yatırım yapma yeteneğimizi etkiliyor.”

DAHA UYGUN PAKETLER SUNACAK

Test önümüzdeki birkaç hafta içinde üç ülkede başlayacak: Şili, Kosta Rika ve Peru. Şirket, daha sonra diğer pazarlarda da uygulayıp uygulamayacağını değerlendirecek.

Testin ardından Netflix; kullanıcılara, birlikte yaşamadıkları halde aynı şifre ile platformu kullanan iki kişiye kadar ek bir aylık ücret karşılığında hesap eklemeyi önermeye başlayacak. Bu sonradan eklenen “ekstra üyelerin” kendi profilleri, kişiselleştirilmiş önerileri, ayrı bir oturum açma bilgileri ve şifreleri de olacak.

Netflix ücreti, Şili’de 2.98 dolar, Kosta Rika’da 2.99 dolar ve Peru’da 2.11 dolar olarak belirlerken, bunun ikincil kullanıcıların yeni bir hesap almasından daha ucuz olduğuna da dikkat çekti.

DAHA ÖNCE İZİN VERİYORDU

Platformun bu yıl öne çıkan dizisi Squid Game, izlenme rekorları kırdı.

Netflix, aslında yıllardır şifre paylaşmayı hüküm ve koşullarında yasaklıyor ancak bu konuda yeterli önlemi almayıp oldukça rahat davranıyordu. Hatta 2016’da şirket, kullanıcıların şifrelerini satmadıkları sürece paylaşmalarının sorun olmadığını bile söyledi.

Ancak şirket artık bu konuda daha net adımlar atmaya başlama kararı aldı. Bu noktada yeni içerik üretmek için maliyetlerin artması da söz konusu olabilir. Zira şirket geçtiğimiz ocak ayında kullanıcılarına daha çok içerik üretmek istediğini belirterek ABD ve Kanada’daki akış planlarının fiyatlarını artırmıştı.

Şifre paylaşma ya da sunulan paketin kurallarını esneterek birden fazla kişinin hizmetten yararlanması, pek çok akış platformunun sorunu. Daha önce de Spotify sunduğu aile paketinin, sadece aile bireyleri arasında paylaşılmadığını tespit edip 2018’de şüpheli hesapları konum doğrulama ile belirleyerek önlemler almıştı.

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