Nicosia Motors Tenis Ligi 3.Hafta Maçları

KKTF tarafından düzenlenen 2022 NICOSIA MOTORS TENİS LİGİ 26 Şubat Cumartesi günü oynanacak 3. Hafta grup karşılaşmaları ile devam ediyor.
2022 NICOSIA MOTORS Tenis Ligi 3. Haftasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk edeceği karşılaşma GBTK kortlarında,
Lefkoşa Şehir Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasındaki karşılaşma LŞK kortlarında,
Pakan Spor Kulübü Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları Federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 10:00 da başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.