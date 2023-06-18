 Nikos Christodoulides, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında daha aktif olmasını istedi

Nikos Christodoulides, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında daha aktif ve daha ileriye etkili olmasının, Kıbrıs’ta çözüm için müzakerelerdeki kördüğümü çözeceğini vurguladı.

Cumartesi günü, Kıbrıs Toplumları Birliği Konferansı dolayısıyla bulunduğu Limasol’da soruları yanıtlayan Christodoulides, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki kilometre taşlarının gelecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi ve NATO Zirvesi olacağını belirtti; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gideceği New York’ta da Kıbrıs Türk Toplumu lideri Ersin Tatar’la bir görüşme yapma arayışında olacağını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le son görüşmesi ve hükûmetin şimdi ne beklediği sorulan Cumhurbaşkanı Christodoulides, Guterres’in niyetinin müzakerelerin başlaması için çalışması olacağını; bu bağlamda Kıbrıs’a ziyaretler olacağını kaydetti.

İkinci aşama olarak haziran sonunda Avrupa Konseyi toplantısı ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tekrar seçildikten sonra ilk kez katılacağı NATO toplantısını gösteren Christodoulides, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı noktadan başlaması umutlarını değerlendirmek için diplomatik, özellikle teknik düzeyde çabalar yapılmakta olduğunu tekrarladı.

“Hepimiz gerçeklerin ve zorlukların farkındayız. Bizim açımızdan bir tarafta bu girişim diğer tarafta sonuç almak çok önemlidir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, müzakerelerin başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün, Hükûmetin en üst önceliği olduğunu, bu hedefe ulaşabilmek için olabilecek her şeyin yapılacağını bildirdi.

Ay sonunda yapılacak olan AB Zirvesi’nden beklentileri, Kıbrıs sorunu ve bir AB temsilcisi atanmasının tekrar gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Nikos Christodoulides, birkaç önemli kilometre taşı olduğunu söyledi; Avrupa Konseyi’nin resmi bölümü ve diğer bölümleri sırasında hükûmetin hazır olduğunu anlatacağını ifade etti; AB liderlerinin bu artı değeri görmelerinden, bu yaklaşımı kucaklamalarından ve bu bağlamda konu üzerinde çalışmalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atama çabalarını Türk tarafının istemediğine işaret eden Rum Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Ne Türk tarafının reddine sessiz kalmak ne de bir suçlama oyununa girmek istiyoruz. Benim istediğim müzakerelere başlanması için bizim kendi girişimlerimizle koşulları yaratmaktır. Bir temsilci atanması Guterres’le görüşülen konulardan biriydi ki o müzakerelerin başlaması yönünde çalışmaktadır.”

“AB’nin son müzakere sürecinde yaptığı gibi bir temsilci ataması konusunda, müzakerelerin başlamasına katkıda bulunmaya hazır olduğunun kayıtlı olduğu AB kararları vardır.”

“Ama daha müzakerelerde değiliz. Şu an ana konu kördüğümü çözmektir ve biz daha aktif daha ileriye etkili bir AB katılımının bu yönde bir hız sağlayacağına inanmaktayız.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Euro-Türk ilişkilerinden ne beklediğine, diğer Avrupa yetkililerinin açıklamalarına da değindi; Hükûmetin müzakerelerin başlaması koşulları yaratmak için kendi girişimini kullanmaya çalıştığına işaret etti.

Ersin Tatar’ın görüşlerini çok iyi bildiğini, kabul edilmez açıklamaların arkasına sığınmanın ve hiçbir şey yapmamanın çok kolay olduğunu ancak Kıbrıs sorununu çözmek gerektiği bilindiğinden Hükûmetin hedefine ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi.

Sonraki kilometre taşları arasında BM Genel Kurulu olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, son birkaç yıldan beri iki liderin BM Genel Sekreteriyle görüşmekte olduklarını, Kıbrıs’ta olduğu gibi New York’ta da Kıbrıs Türk lideriyle görüşme arayışı içinde olacağını belirtti.