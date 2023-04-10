Norveçli zenginler servet vergisi yüzünden ülkesini terk ediyor

Rekor sayıda Norveçli ultra zengin, merkez sol hükümetin servet vergilerini yüzde 1,1’e çıkarmasından sonra düşük vergili ülkelere gitmek için Norveç’i terk etmeye başladı.

The Guardian’ın Dagens Naeringsliv gazetesinin araştırmasından aktardığı bilgiye göre, 2022’de 30’dan fazla Norveçli milyarder ve multimilyoner ülkeden ayrıldı. Bu sayı, son 13 yılda ülkeyi terk eden toplam süper zengin sayısından daha fazla oldu.

Kasımda servet vergisindeki artış nedeniyle bu yıl daha fazla ultra zenginin ülkeyi terk etmesi beklenirken bu kaçış hükümetin on milyonlarca kronluk vergi gelirini kaybetmesine mal oldu.

İSVİÇRE’YE TAŞINDILAR

Habere göre, zenginlerin birçoğu vergilerin çok daha düşük olduğu İsviçre’ye taşındı. Tahmini serveti yaklaşık 19,6 milyar Norveç Kronu (1,8 milyar dolar) olan 64 yaşındaki sanayici Kjell Inge Røkke konu ile ilgili yaptığı açıklamada İsviçre’nin Lugano bölgesine taşındığını duyurdu.

Dördüncü en zengin Norveçli konumunda bulunan iş insanı, bu bölgenin Avrupa’da merkezi bir konuma sahip harika bir yer olduğunu, vergilerinin de makul olduğunu söyledi. Røkke’nin yer değiştirmesi, Norveç’e yılda yaklaşık 175 milyon kron vergi geliri kaybına mâl olacak.

TOPLAM SERVETLERİ 600 MİLYAR KRON

Yaklaşık 1,5 milyar kronluk serveti olan iş insanı Tord Ueland Kolstad da İsviçre’nin Lucerne kentine taşındı.

Kolstad, Norveçli televizyon kanalı TV 2’ye verdiği röportajda “İstediğim bu değildi ancak mevcut hükümetin sertleştirilmiş vergi kuralları, kurucu ve sorumlu bir mülk sahibi olarak bana başka seçenek bırakmadı” dedi.

Norveç İşletme Okulu profesörü Ole Gjems-Onstad ise ülkeyi terk edenlerin toplam servetinin en az 600 milyar kron (57 milyar dolar) olduğunu tahmin ettiğini söyledi.